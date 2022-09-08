Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником между Путиным и Зеленским

Итальянский политик также заявил, что не видит проблем для президента РФ в случае ограничения цен на энергоносителиБывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником в урегулировании конфликта России и Украины.