Daily Storm

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Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником между Путиным и Зеленским

Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником между Путиным и Зеленским

Итальянский политик также заявил, что не видит проблем для президента РФ в случае ограничения цен на энергоносителиБывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником в урегулировании конфликта России и Украины.

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