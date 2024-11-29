Что такое гуава и как ее правильно есть

Что такое гуава Польза Вред На что похож вкус Как есть Что такое гуава Фото: Shutterstock.com Родиной гуавы считают тропические районы Южной Америки Гуава, также известная как гойаба или гуаява, представляет собой фрукт, который растет на одноименных вечнозеленых деревьях и кустарниках.