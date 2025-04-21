Еврокомиссия начинает дела против крупных технологических компаний

Крупные технологические компании, такие как X, Meta* (запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, обязаны соблюдать правила Евросоюза в сфере цифровых технологий, независимо от их руководства и местонахождения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.