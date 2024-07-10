Артиллеристы Вооруженных сил Украины на херсонском направлении намеренно поджигают сельхозугодья. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал артиллерист-десантник из группировки войск «Днепр» с позывным «Сокол».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии