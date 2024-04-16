Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Лютого к 8 годам колонии за смерть сына

Лазаревский районный суд в Сочи вынес приговор блогеру Максиму Лютому. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти младенца, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.
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