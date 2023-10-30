В Думу внесен проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

На рассмотрение палаты был внесен проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), межпарламентским организациями и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и гуманитарной катастрофой в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
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