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В Думу внесен проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

В Думу внесен проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

На рассмотрение палаты был внесен проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), межпарламентским организациями и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и гуманитарной катастрофой в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

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