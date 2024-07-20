WP: сенатор Вэнс выяснял у дипломатов их отношение к правам меньшинств

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, недавно выдвинутый в президентской гонке на пост вице-президента США, заблокировал в Сенате утверждение более 30 американских послов после выяснения их взглядов на гендерно-нейтральную тематику и права сексуальных меньшинств.