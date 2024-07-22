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Хитрый ход? Зеленский странно отреагировал на решение Байдена

Хитрый ход? Зеленский странно отреагировал на решение Байдена

Хитрый ход? Зеленский странно отреагировал на решение Байдена Юлия Соколова Хотя решение Байдена прекратить гонку за пост президента США и было ожидаемым, во всем мире активно реагировали на такой поворот.

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