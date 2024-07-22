Хитрый ход? Зеленский странно отреагировал на решение Байдена Юлия Соколова Хотя решение Байдена прекратить гонку за пост президента США и было ожидаемым, во всем мире активно реагировали на такой поворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии