Аня Зайцева - новая внучка «заплаточника» Бессольцева

В прокат вышел фильм «Чучело», новая экранизация одноимённой повести Владимира Железникова Именно так - новой экранизацией называют режиссёры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов своё произведение по знаменитой повести, написанной в 1981 году и в том же году опубликованной в журнале «Пионер».