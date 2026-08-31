Аня Зайцева - новая внучка «заплаточника» Бессольцева

В прокат вышел фильм «Чучело», новая экранизация одноимённой повести Владимира Железникова Именно так - новой экранизацией называют режиссёры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов своё произведение по знаменитой повести, написанной в 1981 году и в том же году опубликованной в журнале «Пионер».
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