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Шесть, семь и даже восемь штампов: российские знаменитости, для которых загс стал частой остановкой

Шесть, семь и даже восемь штампов: российские знаменитости, для которых загс стал частой остановкой

Больше половины браков в России заканчиваются разводом, и для многих расставание становится тяжелым опытом, после которого нелегко решиться на новый шаг.

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