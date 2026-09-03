30 душевных фотографий, которые восполнят нехватку добра

Мир был бы идеальным местом, если бы все уважали друг друга и относились по-доброму. Но к сожалению, об этом можно только мечтать, потому что всегда найдется тот, кому надо добра больше всех остальных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым