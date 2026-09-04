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Царьград

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Захарова — об ударе по зданию СБУ в Киеве: «Попали, по-моему, куда надо»

Захарова — об ударе по зданию СБУ в Киеве: «Попали, по-моему, куда надо»

Захарова прокомментировала удар по зданию СБУ.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказалась об атаке на здание Службы безопасности Украины в центре Киева.

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