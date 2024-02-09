В Кузнецком районе жители просят построить Дом культуры

На странице губернатора Олега Мельниченко в социальной сети «Вконтакте» местный житель села Татарский Канадей оставил комментарий, в котором попросил власть рассмотреть возможность строительства Дома культуры в Кузнецком районе.
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