Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил разговора с президентом России Владимиром Путиным в случае прекращения огня в Украине.
Мерц не исключил разговора с Путиным при одном условии
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Этот отморозок ещё и условия ставит? России не нужны пустые разговоры с лидерами ничего нерешающих стран. Что он может предложить России - только угрожать? Пусть сидит дома и не лезет куда не просят, а лучше займется своей страной, которая находится на грани нищеты.
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