Мерц не исключил разговора с Путиным при одном условии

Svetlana Kuzmina

Этот отморозок ещё и условия ставит? России не нужны пустые разговоры с лидерами ничего нерешающих стран. Что он может предложить России - только угрожать? Пусть сидит дома и не лезет куда не просят, а лучше займется своей страной, которая находится на грани нищеты.