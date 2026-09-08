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Орловские дайверы обнаружили на дне Ладоги «автокараван» времён ВОВ

Орловские дайверы обнаружили на дне Ладоги «автокараван» времён ВОВ

Уникальный объект нашли участники совместной экспедиции подводного клуба «Диво», ДОСААФ России и компании «Морская геодезия».

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