Депутат Журавлев: «ВСУ в агонии могут совершить много террористических глупостей»

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины, находясь в состоянии кризиса, могут совершить множество опасных и безрассудных действий, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.
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