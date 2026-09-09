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Лесная лестница к облакам, собака с характером Шерлока и обувь для сатира: 35 доказательств того, что мир сошёл с ума

Лесная лестница к облакам, собака с характером Шерлока и обувь для сатира: 35 доказательств того, что мир сошёл с ума

Нередко наш упорядоченный, понятный и где-то даже скучноватый мир искажается и становится чуточку страннее.

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