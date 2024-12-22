В Кировском районе готовятся обезвредить боеприпас, который не взорвался при атаке БПЛА

В Кировском районе Казани готовятся к обезвреживанию неразорвавшегося снаряда после атаки БПЛА. Об сегодня во время прямого эфира оперативного штаба сообщил глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.
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