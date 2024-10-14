Суд признал незаконным строительство дома в новом ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша, несмотря на то, что люди успели купить там квартиры.
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Суд признал незаконным строительство дома в новом ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша, несмотря на то, что люди успели купить там квартиры.