Чили: 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на 21-м километре трассы S-70, сектор Вилла Комуи коммуны Питруфкен, регион Араукания, в ночь с 11 на 12 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым