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Контрафронт

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Чили: 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на 21-м километре трассы S-70,...

Чили: 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых на 21-м километре трассы S-70, сектор Вилла Комуи коммуны Питруфкен, регион Араукания, в ночь с 11 на 12 сентября.

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