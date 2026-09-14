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Царьград

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ОПЕК учреждена: нефтяная коалиция укрепилась в Багдаде

ОПЕК учреждена: нефтяная коалиция укрепилась в Багдаде

14 сентября 1960 года в Багдаде Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла учредили ОПЕК для координации нефтяной политики и защиты интересов на мировом рынке.

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