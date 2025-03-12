Рубио заявил о поручении Трампа завершить сделку по ресурсам

Global Look Press/CNP/AdMedia Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский дали поручения своим командам возобновить работу над сделкой по совместной разработке редкоземельных металлов и завершить ее.
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