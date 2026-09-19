Если гости уже едут. 4 быстрых осенних пирога: 20 минут и готово

Осень — время пирогов, сладких и несладких, фруктовых и овощных. Иногда так хочется быстро что-то приготовить к чаю, но даже на обычную шарлотку не хватает времени.
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