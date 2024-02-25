На Ямале организуют вебинар для новичков в бизнесе

Ямальских предпринимателей пригласили на вебинар по финансовому планированию. Обучение организуют для новичков и опытных руководителей, которые хотят подтянуть свои знания, объяснили в центре «Мой бизнес».
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