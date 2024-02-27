Радикальное обновление льготной ипотеки и опасная схема мошенничества. Обзор Банки.ру

Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки, пишут «Известия». Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий.
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