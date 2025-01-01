На побережье Кубани собрано более 71 тысячи тонн загрязненного грунта

Игорь Егоров

Как бы героический люди не собирали мазут, он будет появляться на берегах после каждого шторма и процесс этот будет длительный. Но вот как то никто не говорит о владельцах данных танкеров и кто из них понесет ответственность за совершенное ими преступление. В таких ситуациях владельцы техники виноваты всегда, ибо они дают указания и всегда устно... и этот бардак в стране надо жестко пресекать.