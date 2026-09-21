Вирусолог Малинникова: от гриппа стоит привиться даже после недавней вакцинации

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова рассказала, что в России появились новые подварианты гриппа, отличающиеся по антигенной структуре от прошлогодних, поэтому вакцинироваться стоит даже тем, кто делал прививку около полугода назад.