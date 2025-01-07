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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдвардс подерется с Маддаленой в Лондоне (инсайдер Benny P)

Как сообщает инсайдер Benny P, поединок Леона Эдвардса и Джека Делла Маддалены состоится в Лондоне 22 марта на турнире UFC Fight Night 255.

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