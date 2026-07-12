Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

В США сделали важное заявление о России после смерти Грэма

В США сделали важное заявление о России после смерти Грэма

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поставила под сомнение возможность введения ограничений на российские энергоносители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ
Шакала грэма на срочное &quot;совещание&quot; к макаке Кейну, отправили (скорее всего!),  сами американцы. Этот слюнявый гаденышь слишком высоко поднял свою собственную самооценку, и стал путаться под ногами  у взрослых дяденек брызгая гнилым ядом во все стороны. Да и наркофюрер руины приклеил грэму на лысину черную метку, облобызавшись с этим чортом 10 июля на просмотре беспилотников &quot;руины&quot;. А ведь даже простое  рукопожатие  с кровавым карликом грозит любому политическому деятелю падением с олимпа.
Ответить
4 н.
Бендер Задунайский
Его черти в аду заждались .
Ответить
4 н.