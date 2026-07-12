ВАЛЕРИЙ

Шакала грэма на срочное "совещание" к макаке Кейну, отправили (скорее всего!), сами американцы. Этот слюнявый гаденышь слишком высоко поднял свою собственную самооценку, и стал путаться под ногами у взрослых дяденек брызгая гнилым ядом во все стороны. Да и наркофюрер руины приклеил грэму на лысину черную метку, облобызавшись с этим чортом 10 июля на просмотре беспилотников "руины". А ведь даже простое рукопожатие с кровавым карликом грозит любому политическому деятелю падением с олимпа.