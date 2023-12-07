РМПТС ответило на сообщение о счёте рязанке за период до начала отопительного сезона

Согласно постановлению мэрии Рязани, пуск отопления в жилфонд и соцобъекты начался 2 октября. Для жителей дома № 8 по улице Тимакова тепло дали 5 октября 2023 года, факт поставки ресурса зафиксирован актом от 9 октября № 265 между МУП «РМПТС» и УК.