РМПТС ответило на сообщение о счёте рязанке за период до начала отопительного сезона

Согласно постановлению мэрии Рязани, пуск отопления в жилфонд и соцобъекты начался 2 октября. Для жителей дома № 8 по улице Тимакова тепло дали 5 октября 2023 года, факт поставки ресурса зафиксирован актом от 9 октября № 265 между МУП «РМПТС» и УК.
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