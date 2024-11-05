Что делать, если у собаки стресс из-за переезда

Недавно мои клиенты, владельцы двухлетней девочки-цвергшнауцера, уехали на ПМЖ в другую страну. Я не хочу обсуждать причины такого решения: по моему мнению, каждый взрослый человек имеет право поступать так, как ему позволяет его совесть, если это не противоречит текущим законодательным нормам.