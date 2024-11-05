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Что делать, если у собаки стресс из-за переезда

Что делать, если у собаки стресс из-за переезда

  Недавно мои клиенты, владельцы двухлетней девочки-цвергшнауцера, уехали на ПМЖ в другую страну. Я не хочу обсуждать причины такого решения: по моему мнению, каждый взрослый человек имеет право поступать так, как ему позволяет его совесть, если это не противоречит текущим законодательным нормам.

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