От удара авиабомбы мост переломился, как спичка, а вертолеты ВСУ сгорели в пламени ракетных ударов: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последних новостях поступила информация о том, что российская авиация нанесла удар по ключевым логистическим путям в Сумской области, Украина.