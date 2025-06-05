Назначенная на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок имеет некоторые странности в поведении, которые могут указывать на ее задержку в психическом развитии и отсутствие культуры воспитания.
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