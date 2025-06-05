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Эксперт Панкратов объяснил странности в поведении назначенной в ООН Бербок

Эксперт Панкратов объяснил странности в поведении назначенной в ООН Бербок

Назначенная на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок имеет некоторые странности в поведении, которые могут указывать на ее задержку в психическом развитии и отсутствие культуры воспитания.

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Комментарии
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лина любимцева
Да Бербок вообще психбольная фашистка.
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13 час.
лл
лина любимцева
Не дается, сабака... Хотят анализы взять, а Бербочиха упирается, царапается и кусается... Бешеная...
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13 час.
Аркадий Шацкий
Да они все, и Бербок и Каллас с Урсулой, будто из одного инкубатора. С Меркель не сравнить)
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12 час.
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