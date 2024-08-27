Кто может претендовать в России на компенсацию в случае утраты или повреждения жилья при ЧС?

Правительство РФ расширило перечень категорий граждан, которые могут претендовать на компенсацию в случае утраты или повреждения жилья при ЧС — природных или техногенных катастрофах, а также терактах и «действиях по их правомерному пресечению».
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