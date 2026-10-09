Саудовская Аравия: Qatar Airways сообщила, что несколько рейсов между международным аэропортом Хамад (DOH/OTHH) в Дохе, Катар, и международным аэропортом имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде были отменены до 10 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту.