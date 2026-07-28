Омского строителя - гендиректора СПК «ДорСтрой» Рафаела Авеяна - суд отправил в СИЗО за нарушение правил подписки о невыезде.
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Омского строителя - гендиректора СПК «ДорСтрой» Рафаела Авеяна - суд отправил в СИЗО за нарушение правил подписки о невыезде.
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