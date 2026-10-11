Хуситы второй раз за сутки бьют ракетами по аэропорту Эр-Рияда Йеменское движение «Ансар Аллах» вновь нанесло ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии.
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