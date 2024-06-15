Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в домах в Запорожье Российские войска нанесли артиллерийские удары по расположению Вооруженных сил Незалежной (ВСУ) в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.