Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в домах в Запорожье Российские войска нанесли артиллерийские удары по расположению Вооруженных сил Незалежной (ВСУ) в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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