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«Старшую дочь узнал спустя 20 лет, а с младшим всё начинал заново»: как Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз

«Старшую дочь узнал спустя 20 лет, а с младшим всё начинал заново»: как Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз

В 72 года Андрей Макаревич* снова готовится стать отцом. Его супруга Эйнат Кляйн беременна вторым общим ребёнком.

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