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Татар-информ

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Минтруд РТ напомнил об открытии электронной доски почета РТ

Минтруд РТ напомнил об открытии электронной доски почета РТ

В начале августа Татарстан откроет электронную доску почета. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на форуме «Работаем на результат!» в лицее №146 в Казани.

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