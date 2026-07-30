Минтруд РТ напомнил об открытии электронной доски почета РТ

В начале августа Татарстан откроет электронную доску почета. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на форуме «Работаем на результат!» в лицее №146 в Казани.
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