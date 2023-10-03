Квадратные метры в измерении Текслера

Не успели мы сообщить о том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал предвыборную кампанию, расхваливая свои "успехи" в развитии промышленности, как он тут же получил первый предвыборный "подарок" от силовиков.
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