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СССР-Россия

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Ваше время, тов. Судоплатов!

Ваше время, тов. Судоплатов!

Путин: «Мы будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились» Владимир Малышев    Как сообщило англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах, целью баллистических ракет, выпущенных ВС России в понедельник по Киеву, были здания Службы безопасности Украины, а также высшее руководство украинской разведки.

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