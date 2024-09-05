«Аэрофлот» решает вопрос страхового урегулирования по «невыкупленным» 133 самолетам

В настоящее время «Аэрофлот» ведет переговоры с иностранными лизингодателями относительно страхового урегулирования по всем оставшимся «невыкупленным» самолетам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления гендиректора компании Сергея Александровского, выступившего перед журналистами на ВЭФ-2024.
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