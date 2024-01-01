Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Игорь
    Мы работаем, про одесский поезд думаю все слышали, а там два "патриота" везли - теперь куча хлама. Думаете почти тонн...После террористич...
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    Я так понял, что нас всех держат за малых несмышлёных деток с отставанием в умственном развитии пичкая подобной мутотой.Сивков указал на ...

А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?

А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?

Нет, ну вы это видели?! Количество кандидатов в президенты достигло 33 человек, включая действующего главу страны.

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Комментарии
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Катерина
Какая-то  БАБА-БЫК с  кольцом  в  ноздрях... видно,  совсем  не управляемая...
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8 час.
Катерина
Серьёзно?  Верите,  что  КСЮ  хотела  быть  президентом?)))  Да  вся её предвыборная деятельность - сплошная  провокация.  Одно  её : &quot;За русь уср.сь.&quot; чего  стоило...
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8 час.
Ольга Кожемякина
Вот народ и выберет самого достойного, который уже есть.  Разве народу стоит бояться, что всякая шелупонь в президенты лезет?
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6 час.

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