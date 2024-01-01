А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?

Катерина Какая-то БАБА-БЫК с кольцом в ноздрях... видно, совсем не управляемая...

Катерина Серьёзно? Верите, что КСЮ хотела быть президентом?))) Да вся её предвыборная деятельность - сплошная провокация. Одно её : "За русь уср.сь." чего стоило...