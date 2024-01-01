Нет, ну вы это видели?! Количество кандидатов в президенты достигло 33 человек, включая действующего главу страны.
А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?
Комментарии
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Катерина
Какая-то БАБА-БЫК с кольцом в ноздрях... видно, совсем не управляемая...
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8 час.
Катерина
Серьёзно? Верите, что КСЮ хотела быть президентом?))) Да вся её предвыборная деятельность - сплошная провокация. Одно её : "За русь уср.сь." чего стоило...
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8 час.
Ольга Кожемякина
Вот народ и выберет самого достойного, который уже есть. Разве народу стоит бояться, что всякая шелупонь в президенты лезет?
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6 час.
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