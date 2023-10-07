Похоже, Hotline Miami 1 и 2 выйдут на PS5 Похоже, обе части Hotline Miami вскоре выйдут на PS5. ...

Похоже, Hotline Miami 1 и 2 выйдут на PS5Похоже, обе части Hotline Miami вскоре выйдут на PS5. В широко известные шутеры с видом сверху, конечно, уже можно играть на консолях текущего поколения благодаря обратной совместимости, хотя, похоже, разработчик Dennaton Games и издатель Devolver… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.