Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту, и тогда доллар потеряет позиции в мире, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Додавить эту сраную бумажку и пусть поддтирают ею свой зад!
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4 час.
Natalija Osminina
Ну, раз этот процесс удушения доллара неизбежен, значит, американцы нанесут удар первыми - прикроют лавочку своего доллара ДО того, как удушат их. И похоже сделают это в течение ближайшего года.
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1 час.
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