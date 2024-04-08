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Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Додавить эту сраную бумажку и пусть поддтирают ею свой зад!
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4 час.
Natalija Osminina
Ну, раз этот процесс удушения доллара неизбежен, значит, американцы нанесут удар первыми - прикроют лавочку своего доллара ДО того, как удушат их.  И похоже сделают это в течение ближайшего года.
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1 час.

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