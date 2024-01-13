Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

До конца января можно поставить подпись в поддержку выдвижения действующего президента России Россияне массово поддерживают решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые назначены на 15-17 марта 2024 года.
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