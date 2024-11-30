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Эксперты раскрыли правила проведения генеральной уборки

Эксперты раскрыли правила проведения генеральной уборки

Специалисты рассказали, как правильно проводить генеральную уборку, сообщает издание Marie Claire. Такой тип уборки предполагает детальную очистку пространства от загрязнений и подразделяется на несколько этапов.

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