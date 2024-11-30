Эксперты раскрыли правила проведения генеральной уборки

Специалисты рассказали, как правильно проводить генеральную уборку, сообщает издание Marie Claire. Такой тип уборки предполагает детальную очистку пространства от загрязнений и подразделяется на несколько этапов.
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