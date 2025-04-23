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Русское оружие

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❗️🔊Sky News сообщает, что встреча министров иностранных дел по Украине отменена

❗️🔊Sky News сообщает, что встреча министров иностранных дел по Украине отменена из-за отмены визита госсекретаря Рубио и отказа Зеленского потенциально признать Крым российским.

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