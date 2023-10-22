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Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби — патриарх Кирилл

Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби — патриарх Кирилл

Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм «строгими глазами и сморщенным лбом», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 октября после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области.

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